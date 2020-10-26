Доктор Мясников перечислил разрушающие мозг болезни

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие заболевания ведут к нарушению когнитивных функций у человека и разрушают мозг. Все недуги он перечислил в эфире телеканала «Россия 1», пишет «РИА Новости».

В числе наиболее опасных для мозга заболеваний Мясников выделил гипертонию. «Повышенное кровяное давление — фактор номер один для развития деменции и у молодых, и у пожилых», — заявил телеведущий.

Вторым по негативному влиянию на человеческий мозг доктор назвал сахарный диабет. По словам Мясникова, у двух недугов одинаковые органы-мишени — глаза, почки и мозг. Также он вспомнил про прионные инфекции, которые тяжело диагностировать и почти невозможно вылечить.

«Автомобильные травмы, травмы черепа, посттравматическая энцефалопатия, к сожалению, часто приводят к ранней деменции», — также вспомнил доктор. Он добавил, что большинство из перечисленных болезней можно предотвратить. Однако для этого необходимо следовать здоровому образу жизни и не пренебрегать консультациями врачей.