Опубликованы кадры боя из БТР в Мариуполе

Опубликованы кадры боя из БТР во время подавления минометных позиций «Азова» в Мариуполе

В сети появились кадры боя из БТР во время подавления минометных позиций «Азова» в Мариуполе. Видео публикует RT в Telegram.

На ролике, снятом военным корреспондентом Андреем Филатовым, демонстрируется работа российских мотострелков, подавляющих огневые точки противника стрелковым оружием и вооружением бронемашины. В какой-то момент слышны переговоры, в которых говорится о стрельбе по БТР и приказ открыть ответный огонь.

Ранее основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский опубликовал видео ударов авиации по металлургическому комбинату «Азовсталь» в Мариуполе. Как прокомментировал он кадры, «даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо». «Это падает им на головы, и шансов нет — только поднимать руки», — заключил он.