Экономист объяснил выдачу Россией новых крупных кредитов другим странам

Экономист Мосейкин назвал выданные Россией в марте кредиты способом сохранения ресурсов

Выданные Россией в марте кредиты для других государств могут быть связаны с желанием властей сохранить ресурсы, считает декан экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор экономических наук Юрий Мосейкин. Причину такого экономического решения он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Россия в марте выдала другим странам госкредиты на сумму 81,6 миллиарда рублей. Это близко к рекордному показателю за месяц в номинальном выражении. Для сравнения, в январе-феврале таких кредитов было выдано на 28,5 миллиарда рублей. Получатели займов не раскрыты.

Сохранение ресурсов и поддержка сторонников

«Дело в том, что кредиты предполагают возврат средств. Поэтому это определенный механизм сохранения своих ресурсов с прицелом на будущем», — расценил Мосейкин.

Второй мотив эксперт увидел в желании властей сдержать рост количества недружественных России стран. «Есть понятие недружественные страны. И мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы количество таких стран не увеличивалось. Второй мотив заключается как раз в этом желании. При помощи выдачи кредитов тем странам, которые выказывают определенную поддержку России, мы уменьшаем рост их числа», — заключил доктор экономических наук.

Ранее сообщалось, что, по неподтвержденным данным, Россия готова обеспечить иранцам кредит в 2 миллиарда долларов на закупку боевой техники. Такое намерение якобы высказали в ходе визита президента Ирана Ибрахима Раиси в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным. После этого страны Персидского залива выразили обеспокоенность и задумали отговорить Москву от этого шага, заинтересовав инвестициями и крупными экономическими сделками.

В ноябре 2021 года было подсчитано, что объем иностранных инвестиций России в постсоветские страны (не считая Прибалтику) в три раза превышает официальные данные ЦБ. По итогам предыдущего года объем накопленных взаимных прямых инвестиций в 12 странах бывшего СССР (СНГ и Грузия) составил почти 46 миллиардов долларов, из них 37 миллиардов пришлось на инвестиции из России. В организации отмечают, что большинство российских транснациональных компаний (ТНК), в том числе находящихся под контролем государства, нередко используют офшоры для прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Эти траты не учитываются полностью в официальной статистике.