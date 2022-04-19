Подсчитан размер выданных Россией в марте госкредитов другим странам

РБК: Россия в марте выдала другим странам госкредитов на 82 миллиарда рублей

Россия в марте выдала другим странам госкредиты на сумму 81,6 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства.

Издание отмечает, что это близко к рекордному показателю за месяц в номинальном выражении. Для сравнения, в январе-феврале таких кредитов было выдано на 28,5 миллиарда рублей.

Получатели займов не раскрыты. Опрошенные РБК эксперты предполагают, что ими могут быть Белоруссия или Иран.

Ранее сообщалось, что, по неподтвержденным данным, Россия готова обеспечить иранцам кредит в 2 миллиарда долларов на закупку боевой техники. Такое намерение якобы высказали в ходе визита президента Ирана Ибрахима Раиси в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным. После этого страны Персидского залива выразили обеспокоенность и задумали отговорить Москву от этого шага, заинтересовав инвестициями и крупными экономическими сделками.

В ноябре 2021 года было подсчитано, что объем иностранных инвестиций России в постсоветские страны (не считая Прибалтику) в три раза превышает официальные данные ЦБ. По итогам предыдущего года объем накопленных взаимных прямых инвестиций в 12 странах бывшего СССР (СНГ и Грузия) составил почти 46 миллиардов долларов, из них 37 миллиардов пришлось на инвестиции из России. В организации отмечают, что большинство российских транснациональных компаний (ТНК), в том числе находящихся под контролем государства, нередко используют офшоры для прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Эти траты не учитываются полностью в официальной статистике.