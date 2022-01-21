Арабские страны задумали отговорить Россию от кредита Ирану на оружие

Страны Персидского залива обеспокоены слухами о том, что Россия пообещала предоставить Ирану кредит на закупку боевой техники. Теперь власти арабских государств решили отговорить Москву от этого шага, пишет издание The Arab Weekly со ссылкой на источники.

По данным издания Al Arab, Москву хотят заинтересовать инвестициями и крупными экономическими сделками. Таким образом российской стороне предложат гораздо больше преимуществ, чем то, что когда-либо сможет предложить Тегеран. В противном случае иранские прокси будут угрожать Персидскому заливу в зонах конфликта вроде Йемена, куда стороны продолжают направлять свои военные силы.

По неподтвержденным данным, Россия готова обеспечить иранцам кредит в 2 миллиарда долларов. Такое намерение якобы высказали в ходе визита президента Ирана Ибрахима Раиси в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным.