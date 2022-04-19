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В Госдуме отреагировали на идею заменить российский триколор на флаг СССР

Депутат Аршба не поддержал идею КПРФ заменить триколор флагом СССР

Фото: Jens Buttner / Globallookpress.com

Член комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Отари Аршба заявил, что у него есть «свой флаг». Так он отреагировал на инициативу заменить российский триколор на флаг СССР, с которой выступили депутаты от фракции КПРФ. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Это же их инициатива. Как я могу к ней относиться? У меня есть свой флаг, на который я молюсь и крещусь. Вот и все. Дальше обсуждение пока», — подчеркнул депутат.

19 апреля по инициативе депутатов от фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается установить флагом России флаг, использовавшийся во времена СССР. Речь идет о красном полотнище с желтыми серпом, молотом и пятиконечной звездой.

Ранее власти Хабаровского края приняли решение о введении традиции подъема государственного флага под гимн перед началом уроков. Аналогичные меры были введены в Воронежской и Калужской областях.

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Сергей Истомин
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