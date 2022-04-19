Стало известно об окончательном уходе General Motors из России

«Ъ»: американский General Motors первым из автоконцернов окончательно уйдет из России

Американский концерн General Motors готовится окончательно уйти с российского рынка. Как стало известно газете «Коммерсантъ», компания прекращает поставки дилерам. GM станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после 24 февраля.

Источники издания на авторынке рассказали, что компания также увольняет сотрудников российского офиса, а дилерам разослали уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей. GM свернул производство в России в 2015 после присоединения Крыма. Автоконцерн не имеет производства в России с 2019 года, после того как отказался от совместного предприятия с АвтоВАЗ. После этого компания поставляла из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac.

О приостановке экспорта General Motors сообщила еще в начале марта.

Ранее стало известно, что автопроизводитель Stellantis заявил об остановке завода в Калуге, на котором собирали Opel, Citroen и Peugeot. Поводом для этого были названы растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой.

В марте об остановке поставок в страну объявила Volvo, затем аналогичные решения приняли Jaguar, Land Rover, BMW, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Rolls-Royce и Ferrari. Уже к началу марта в России остановилась почти половина автозаводов.