Названа причина блокировки в России сайта правозащитной организации

Роскомнадзор заблокировал сайт Human Rights Watch из-за фейка о спецоперации на Украине

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту американской правозащитной организации Human Rights Watch из-за фейка о ходе специальной операции России на Украине. Причину блокировки ресурса назвал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В регуляторе подтвердили ограничение доступа к порталу организации по требованию Генеральной прокуратуры России. «Согласно требованию Генпрокуратуры РФ, удалению подлежит материал, содержащий недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на Украине», — уточнили в Роскомнадзоре.

О том, что сайт Human Rights Watch стал недоступен в России, сообщалось 18 апреля. Согласно реестру Роскомнадзора, доступ к ресурсу был заблокирован на основании требования Генпрокуратуры от 12 апреля.

Ранее также стало известно об ограничении доступа в РФ к сайту французской радиостанции RFI. В базе данных Роскомнадзора появилась информация о том, что блокировке подверглась одна из страниц ресурса. Она была добавлена в соответствующий реестр блокировки на основании статьи 15.3 закона «Об информации».