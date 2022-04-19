Осужденного мэра Томска Кляйна перевели из СИЗО в больницу

Осужденного на два года мэра Томска Ивана Кляйна перевели из СИЗО в больницу

Суд изменил меру пресечения на домашний арест мэру Томска Ивану Кляйну, осужденному за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство. Об этом во вторник, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества Томской области.

На основании заключения медкомиссии его перевели из СИЗО в одну из больниц из-за состояния здоровья. Там он будет находиться до рассмотрения жалобы на приговор.

30 декабря 2021 года суд приговорил Кляйна к двум годам колонии, пока приговор не вступил в законную силу, его поместили под стражу. Позже и прокуратура, и защита решили обжаловать решение суда. Дата рассмотрения апелляций до сих пор не назначена.

По данным следствия, Кляйн поручил внести сведения о наличии у подконтрольной ему компании «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома. Кроме того, следователи считают, что в 2015 году Кляйн приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать земельный участок своей дочери без торгов. Последний вменяемый эпизод — будучи мэром, Кляйн оставался акционером «Томского пива».

Суд арестовал Кляйна 14 ноября 2020 года. На время следствия его отстранили от должности.

Иван Кляйн стал мэром города в 2013 году. До этого с 1997-го был депутатом Томской областной думы.