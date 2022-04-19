Вероятность разрыва дипотношений между Россией и Черногорией оценили

Политолог Фельдман счел низкой вероятность разрыва дипотношений между РФ и Черногорией

Черногории сейчас нет смысла отказываться от дипломатических отношений с Россией, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. Так он прокомментировал новость о публикации в официальном аккаунте Twitter МИД Черногории о разрыве межправительственных связей. О том, какие отношения сейчас между Москвой и Подгорицей политолог рассказал в беседе с «Лентой.ру».

18 апреля на официальном аккаунте Twitter МИД Черногории было опубликовано заявление о разрыве дипломатических отношений с Россией. Спустя несколько часов публикация была удалена. Позднее пресс-служба внешнеполитического ведомства принесла свои извинения и объяснила, что речь шла только о «видах рестриктивных мер».

Какие отношения между Россией и Черногорией?

«Вероятность того, что Черногория станет первой западной страной, которая разорвет дипломатические отношения с Россией, крайне мала. Явных предпосылок для этого не существует», — поделился своим мнением Фельдман.

Черногория до сих пор сохраняет упрощенный визовый режим для россиян, поскольку крайне заинтересована в сохранении туристического потока из нашей страны Павел Фельдман заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

Отношения между Россией и Черногорией испортились после того, как балканская страна вступила в блок НАТО.

«Власти этой страны на протяжении нескольких лет раздувают скандал о якобы имевшей место попытке РФ организовать там государственный переворот и поставить у власти "своих людей"», — отметил Фельдман.

Какие страны разорвали дипотношения с Россией?

В 2008 году Грузия приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Причиной этому стал конфликт на территории самопровозглашенной Южной Осетии и признание со стороны Москвы независимости региона и независимости Абхазии.

24 февраля 2022 года Украина также заявила о прекращении дипломатических отношений с Россией.

«На фоне специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР отношения с Россией разорвала, помимо Киева, лишь одна страна дальнего зарубежья — крошечная Микронезия, находящаяся под контролем США. Желающих последовать ее примеру не нашлось», — сообщил политолог Павел Фельдман.

Разорвать дипломатические отношения легко, а на их восстановление уходят годы Павел Фельдман заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

«Западные страны могут пойти на подобные меры лишь в случае возникновения военных инцидентов между ними и Россией. Потенциальные кандидаты на эту роль — Польша и Литва», — считает заместитель директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

Ранее Черногория заявила о высылке четверых сотрудников дипломатического представительства России.

