Немков опустился в рейтинге Bellator

Российский боец MMA Вадим Немков утратил одну позицию в рейтинге Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков утратил позицию в обновленном рейтинге Bellator. Информация доступна на сайте организации.

29-летний россиянин опустился в рейтинге лучших бойцов Bellator без учета весовых категорий на одну позицию, заняв третью строчку. Последний соперник Немкова американец Кори Андерсон сохоанил прежнее место. Он расположился на восьмом месте.

16 апреля Немков проводил поединок в финале Гран-при Bellator в полутяжелом весе. Бой против Андерсона оборвался в концовке третьего раунда. Из-за столкнвения головами поединок был признан несостоявшимся, а россиянин сохранил титул.

Немков дважды защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. На счету россиянина победы над Джулиусом Энгликасом и Филом Дэвисом.