Псаки отреагировала на получение ноты от России из-за поставок оружия Киеву

Псаки назвала «пустыми угрозами» предполагаемые заявления Москвы о поставах оружия Киеву

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отреагировала на якобы заявления России о последствиях поставок вооружения Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Псаки прокомментировала сообщения американских СМИ о том, что Москва, предположительно, отправила ноту Вашингтону, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» на фоне поставок оборонной помощи Украине. Она подчеркнула, что США не будут спекулировать на «пустых угрозах или угрозах» российских властей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия направила ноту всем странам по поводу поставок вооружений Украине, в том числе США. На вопрос журналистов о том, в какие именно страны направили ноту, представитель ведомства ответила: «Во все».

До этого The Washington Post писала, что Россия, предположительно, направила США ноту из-за поставок оружия Украине. По информации издания, указанная нота была направлена Москвой на фоне объявления новой военной помощи Киеву от Вашингтона на 800 миллионов долларов. «Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — цитирует документ WP.

