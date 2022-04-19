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Овечкин сократил отставание от Хоу еще на одну шайбу

Хоккеист Овечкин забросил 778-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Горди Хоу до 23 голов

Фото: Isaiah J. Downing / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий Александр Овечкин помог «Вашингтон Кэпиталс» обыграть «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла 19 апреля и завершилась со счетом 3:2. Овечкин забросил шайбу в концовке второго периода. Она стала 778-й за карьеру россиянина в лиге. Таким образом, форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от идущего вторым канадца Горди Хоу до 23 голов.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы. У расположившегося на втором месте Хоу 801 гол. Овечкин занимает третью строку и является лучшим европейским снайпером в истории лиги.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Анастасия Борисова
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