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Ребенок принес в детский сад текилу и распил вместе с друзьями

NBC 15: девочка принесла в детский сад бутылку алкоголя и поделилась с друзьями

Фото: Pixabay

В американском городе Ливония, штат Мичиган, девочка принесла в детский сад бутылку коктейля с текилой и распила ее вместе с друзьями во время перекуса. Об этом сообщает NBC 15.

Мать одной из одногруппниц девочки, Алексис Смит, рассказала, что позвонила сотрудница детского сада и рассказала о случившемся. Оказалось, что ребенок успел поделиться напитком с четырьмя друзьями, в том числе с пятилетней дочерью Смит, прежде чем взрослые поняли, что происходит, и остановили их. Содержание алкоголя в коктейле составляло около 10 процентов.

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«Я спросила ее: "Моя дочь в порядке?" Она ответила, что девочка выглядит нормально, и я сказала: "Хорошо, а сколько она выпила?"» — рассказала Смит. Сотрудница детского сада не смогла ответить на этот вопрос.

В итоге Смит забрала дочь из детского сада пораньше. «Моя дочь принимает лекарство, и вообще, дети не должны пить алкоголь», — подчеркнула американка. Она отметила, что не поведет дочь в детский сад в ближайшие дни. «Это ужасно. Первый год ее обучения в детском саду уже был испорчен COVID-19, и такие ситуации ухудшают впечатление еще сильнее», — сказала женщина.

Позже в этот же день директор учебного заведения разослал родителям письмо, в котором говорилось, что в связи с проступком одной из учениц будут приняты дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что мать троих детей из Португалии объяснила, почему перестала запрещать детям что-либо и решила разрешать им делать все, что им захочется. Женщина считает, что так дети учатся самостоятельно принимать решения и прислушиваться к себе и своему телу.

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Алиса Дмитриева
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