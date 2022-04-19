Российские власти объявили о выдержавшей первый удар санкций России

Глава Минэкономразвития Решетников объявил, что Россия выдержала первый удар санкций

Российские власти объявили, что страна выдержала первый удар западных санкций. Об этом сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

По его словам, ситуация на рынке труда в России сейчас стабильная. Также Решетников указал, что инфляция в стране снижается, и по данным за прошлую неделю, произошло ее значительное замедление. «За неделю со 2 по 8 апреля цены выросли на 0,66 процента. Напомню, в начале марта цены повышались темпом более двух процентов в неделю», — прокомментировал он.

«Ситуация в финансовом секторе остается стабильной, рубль на прошлой неделе торговался около 80 рублей за доллар США, считаем эти показатели обоснованными в текущих условиях», — приводит слова министра РИА Новости.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о последствиях западных санкций для России — для экономики страны начинается непростой период структурных изменений. Вместе с тем глава ЦБ добавила, что российская банковская система «крепко стоит на ногах» и способна выдерживать серьезные удары.

В стабилизацию ситуации в экономике верит президент Владимир Путин. Одновременно он признает, что западные санкции — главный негативный фактор. На недавнем совещании он рассказал, что за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4 процента, а в годовом выражении на 8 апреля инфляция составила 17,5 процента. Путин уверен, что стратегия экономического блицкрига Запада против России не удалась.