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Российские власти объявили о выдержавшей первый удар санкций России

Глава Минэкономразвития Решетников объявил, что Россия выдержала первый удар санкций

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Российские власти объявили, что страна выдержала первый удар западных санкций. Об этом сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

По его словам, ситуация на рынке труда в России сейчас стабильная. Также Решетников указал, что инфляция в стране снижается, и по данным за прошлую неделю, произошло ее значительное замедление. «За неделю со 2 по 8 апреля цены выросли на 0,66 процента. Напомню, в начале марта цены повышались темпом более двух процентов в неделю», — прокомментировал он.

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«Ситуация в финансовом секторе остается стабильной, рубль на прошлой неделе торговался около 80 рублей за доллар США, считаем эти показатели обоснованными в текущих условиях», — приводит слова министра РИА Новости.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о последствиях западных санкций для России — для экономики страны начинается непростой период структурных изменений. Вместе с тем глава ЦБ добавила, что российская банковская система «крепко стоит на ногах» и способна выдерживать серьезные удары.

В стабилизацию ситуации в экономике верит президент Владимир Путин. Одновременно он признает, что западные санкции — главный негативный фактор. На недавнем совещании он рассказал, что за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4 процента, а в годовом выражении на 8 апреля инфляция составила 17,5 процента. Путин уверен, что стратегия экономического блицкрига Запада против России не удалась.

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Платон Щукин
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