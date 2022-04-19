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Принц Гарри рассказал о профессии мечты своего сына

Принц Гарри рассказал, что его сын Арчи мечтает вырасти и стать котом и пилотом вертолета

Фото: Tobby Melville / Reuters

Британский принц Гарри дал редкий комментарий о своем двухлетнем сыне Арчи и рассказал о профессиях мечты ребенка. Об этом сообщает Hello!

По словам Гарри, наследник мечтает пойти по его стопам и стать пилотом вертолета. «Когда я говорю со своим сыном Арчи о том, кем он хочет стать, когда вырастет, иногда он отвечает, что хочет быть астронавтом, а иногда — пилотом, причем, разумеется, вертолета», — рассказал принц. Он признался, что Арчи также хотел бы быть котом Квази-лейтенантом из мультфильма «Октонавты».

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Гарри добавил, что ему и его супруге Меган Маркл важнее, каким вырастет их малыш, а не его профессия. По его мнению, чтобы быть образцом для подражания, нужны сила и мужество.

Принц Гарри был вторым пилотом вертолета Apache, когда служил в Афганистане с 2012 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые за два года встретились с королевой Великобритании Елизаветой II. Принц и его жена посетили королевскую резиденцию в Виндзоре.

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Рузанна Акмалтдинова
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