Принц Гарри рассказал о профессии мечты своего сына

Принц Гарри рассказал, что его сын Арчи мечтает вырасти и стать котом и пилотом вертолета

Британский принц Гарри дал редкий комментарий о своем двухлетнем сыне Арчи и рассказал о профессиях мечты ребенка. Об этом сообщает Hello!

По словам Гарри, наследник мечтает пойти по его стопам и стать пилотом вертолета. «Когда я говорю со своим сыном Арчи о том, кем он хочет стать, когда вырастет, иногда он отвечает, что хочет быть астронавтом, а иногда — пилотом, причем, разумеется, вертолета», — рассказал принц. Он признался, что Арчи также хотел бы быть котом Квази-лейтенантом из мультфильма «Октонавты».

Гарри добавил, что ему и его супруге Меган Маркл важнее, каким вырастет их малыш, а не его профессия. По его мнению, чтобы быть образцом для подражания, нужны сила и мужество.

Принц Гарри был вторым пилотом вертолета Apache, когда служил в Афганистане с 2012 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые за два года встретились с королевой Великобритании Елизаветой II. Принц и его жена посетили королевскую резиденцию в Виндзоре.