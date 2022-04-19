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Боевой потенциал береговых войск Северного флота повысится в 2022 году

Шойгу рассказал о повышении боевого потенциала береговых войск Северного флота в 2022 году

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Боевой потенциал береговых войск Северного флота повысится в полтора раза в 2022 году. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства, передает РИА Новости.

Шойгу отметил, что министерство обороны продолжит наращивать боевые возможности группировок сил Северного флота.

«Реализация этих планов позволит поэтапно нарастить боевой состав 14-го армейского корпуса, почти в полтора раза повысить боевой потенциал береговых войск по сравнению с текущим, обеспечив надежную защиту и суверенитет страны на северных рубежах», — сказал министр.

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Также Шойгу сообщил, что на Северном флоте будет создано сплошное радиолокационное поле. По его словам, возможности зенитных ракетных комплексов по контролю воздушного пространства в Арктической зоне России будут увеличены.

Министр уточнил, что Северный флот расширит присутствие своих кораблей в различных регионах Мирового океана — это обеспечит безопасность морской и экономической деятельности России.

В феврале корабли Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, а также самолеты морской авиации Ил-38 отработали поиск подводных лодок в Средиземном море.

Ранее в том же месяце в пресс-службе предприятия «Севмаш» сообщили, что атомный подводный крейсер «Князь Олег» прибыл на Северный флот.

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Даниил Иринин
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