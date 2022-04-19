Стерлинг оценил вероятность проведения третьего боя против Яна

Американский боец MMA Стерлинг заявил, что не против третий раз победить Петра Яна

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг оценил вероятность проведения третьего боя против россиянина Петра Яна. Его слова приводит MMA Fighting.

«Если он хочет снова проиграть, можем повторить», — заявил 32-летний спортсмен. Стерлинг обратил внимание на то, что в карьере россиянина было три поражения, два из которых нанес ему он. Он подчеркнул, что не против победить Яна еще раз.

Поединок между Стерлингом и Яном прошел 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле. Американец одержал победу раздельным решением судей и удержал пояс чемпиона промоушена в легчайшем весе. После поединка Ян потребовал реванша.

Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован. Всего на счету Яна 16 побед и три поражения в поединках по правилам MMA.