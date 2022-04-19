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Спорт

Стерлинг оценил вероятность проведения третьего боя против Яна

Американский боец MMA Стерлинг заявил, что не против третий раз победить Петра Яна

Фото: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг оценил вероятность проведения третьего боя против россиянина Петра Яна. Его слова приводит MMA Fighting.

«Если он хочет снова проиграть, можем повторить», — заявил 32-летний спортсмен. Стерлинг обратил внимание на то, что в карьере россиянина было три поражения, два из которых нанес ему он. Он подчеркнул, что не против победить Яна еще раз.

Поединок между Стерлингом и Яном прошел 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле. Американец одержал победу раздельным решением судей и удержал пояс чемпиона промоушена в легчайшем весе. После поединка Ян потребовал реванша.

Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован. Всего на счету Яна 16 побед и три поражения в поединках по правилам MMA.

Анастасия Борисова
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