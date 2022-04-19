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Спорт

Яна заподозрили в применении допинга

Американский боец UFC Бобби Грин заподозрил россиянина Петра Яна в применении допинга
Бобби Грин

Бобби Грин. Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) Бобби Грин заподозрил россиянина Петра Яна и других спортсменов, проводящих тренировочные сборы в Таиланде, в применении допинга. Американец стал гостем подкаста Joe Rogan Experience.

Грин отметил, что с недоверием относится к тем, кто тренируется в Таиланде. Спортсмен обратил внимание на то, что в стране можно без рецепта приобрести стероидные препараты.

«Там тебя не проверит антидопинговое агентство. Видел, что Рафаэль Физиев не хотел снимать футболку на взвешивании. Уверен, это из-за сыпи. Петр Ян тоже готовился в Таиланде, это и его касается», — заявил Грин.

10 апреля Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Россиянин не сумел вернуть титул чемпиона организации в легчайшем весе, который он потерял в марте 2020-го. Тогда Ян нанес запрещенный удар в поединке со Стерлингом и был дисквалифицирован.

Николай Костюков
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