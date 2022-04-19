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В WhatsApp появится новая функция

В приложении WhatsApp появится возможность менять язык

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная со сменой языка. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

По данным портала, в бета-версиях WhatsApp под номерами 2.22.9.13 и 2.22.10.2 для устройств на базе Android обнаружили возможность менять язык в приложении. Для этого пользователям необходимо зайти в «Настройки», нажать на кнопку «Язык приложения» и выбрать нужный язык. Когда новая опция станет доступна для всех пользователей, не уточняется.

В настоящее время пользователи могут изменить язык приложения только через системные настройки устройства.

Ранее сообщалось о другой новой функции WhatsApp. Уточнялось, что мессенджер разрешит пользователям скрывать время своего последнего посещения платформы от некоторых юзеров.

До этого специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о способе, с помощью которого мошенники начали красть данные при помощи WhatsApp. Как рассказали в компании, при пересылке вирусного контента через мессенджер пользователи могут случайно заразить чужой гаджет или перевести своих собеседников на опасный ресурс.

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Евгения Наумова
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