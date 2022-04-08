Россиян предупредили о популярном способе кражи данных при помощи WhatsApp

Эксперт по кибербезопасности Галов предупредил о способе кражи данных при помощи WhatsApp

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов предупредил россиян о популярном способе кражи данных при помощи мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам Галова, при пересылке вирусного контента через популярные мессенджеры пользователи могут случайно заразить чужой гаджет или перевести своих знакомых и друзей на опасный ресурс.

«Есть нюанс: мобильный контент сам по себе очень виральный, порой пользователи самостоятельно пересылают своему списку контактов сообщения, в которых содержится ссылка на фишинговый или скам-ресурс», — отметил эксперт. Таким образом, пользователи популярных мессенджеров, таких как WhatsApp, могут столкнуться в том числе с мошенничеством и кражей данных, пояснил специалист.

«Не стоит сообщать сторонним пользователям конфиденциальные данные и переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали знакомые. Это основные правила общения в мессенджерах», — заключил Галов.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил, что возможная утечка содержимого SMS от различных сервисов несет опасность для конфиденциальной информации россиян. Главный риск в том, что с ее помощью потенциально можно обойти двухфакторную аутентификацию.