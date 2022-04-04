Россиян предупредили об опасной утечке данных из SMS

Эксперт по безопасности Ульянов назвал опасной возможную утечку данных из SMS

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил, что возможная утечка содержимого SMS от различных сервисов несет опасность конфиденциальной информации россиян. Главный риск в том, что с ее помощью потенциально можно обойти двухфакторную аутентификацию, отметил Ульянов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Ранее сервис разведки утечек данных Data Leakage & Breach Intelligence сообщил о взломе сервера Elasticsearch с содержимым SMS-сообщений от различных сервисов и банков. По данным компании, среди отправителей сообщений значатся Google, Microsoft и ряд российских сервисов. Исследователи заявили, что база продолжает пополняться новыми SMS.

Вред от такой базы данных, которая находится в открытом доступе можно определить исходя из того, с какой скоростью она обновляется. «Срок действия SMS-кодов очень ограничен и прежде всего по соображениям безопасности. Поэтому если сообщения поступают в режиме бликом к реальному времени, то действительно существует такой сценарий, когда можно их перехватывать», — рассказал Ульянов.

Угроза состоит в том, что злоумышленник пытается совершить какую-либо операцию от имени жертвы, используя ее телефон, но фактически не обладая им. «Если база обновляется достаточно оперативно, то любой злоумышленник получает доступ к содержимому SMS. При этом то, что номер получателя скрыт, не играет никакой роли. Ему номер-то и не нужен, ему важно содержание SMS. Это может быть запрос на смену пароля или вход в аккаунт где требуется подтверждение с помощью телефона. И это достаточно серьезная угроза», — поделился руководитель аналитического центра.

Защитить свои данные в такой ситуации можно только с помощью внимательности. Если пользователь заметил SMS, когда он не запрашивал никакую услугу у сервиса, и тут же отреагировал, например, поменял пароль в своем аккаунте, тогда есть шанс предупредить преступление. «Если спустя три дня увидел, что SMS приходила, заходишь в банк, а там у тебя нет денег, тут уже вряд ли что-то можно сделать. А если по горячим следам, то вернуть деньги вероятность выше», — заключил Ульянов.

Ранее в Сбербанке рассказалироссиян о новой схеме мошенничества с долгами. Злоумышленники в фишинговых письмах заявляют, что автоматическая система мониторинга выявила у человека задолженность по налогам и сборам. В письме, копирующем шрифт, дизайн и логотипы ведомства, также отмечается, что должника могут внести в «федеральный реестр недобросовестных плательщиков», а его счета и карты — заблокировать. Чтобы этого не произошло, мошенники призывают перейти по ссылке из письма, указать на сайте данные своей карты и «погасить задолженность». Если это сделать, то сумма спишется и уйдет злоумышленникам, отметили в Сбербанке.