С «Азовстали» вышли 35 украинских морпехов

Журналист Коц сообщил о выходе 35 морпехов ВСУ с завода «Азовсталь» в Мариуполе

Находившимся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинским морпехам удалось выйти с территории предприятия. Об этом в Telegram сообщил корреспондент Александр Коц.

По данным Коца, завод покинули 35 украинских военных. Ранее в Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) сообщили, что пятеро украинских военных, находившихся на территории «Азовстали», сдались в плен.

20 апреля стало известно, что в бункере на территории завода «Азовсталь» находятся как минимум 200 мирных жителей, в том числе маленькие дети и старики. По данным местных жителей, на территории промзоны есть как минимум один бункер. Туда гражданских лиц заводили военные.

Также 20 апреля Вооруженные силы (ВС) России снова призвали украинских боевиков и иностранных наемников, заблокированных в Мариуполе, с 14:00 20 апреля прекратить боевые действия и сложить оружие.

