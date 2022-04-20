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В ДНР заявили о сдаче в плен украинских военных с «Азовстали»

НМ ДНР заявила о добровольной сдаче в плен пятерых солдат ВСУ с «Азовстали»

Кадр: Telegram-канал «Народная милиция ДНР»

Пятеро украинских военных, находившихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР).

В ведомстве заявили, что пятеро украинских военнослужащих сложили оружие и добровольно вышли с «Азовстали». По данным НМ ДНР, о такой возможности они узнали «из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя».

19 апреля представитель НМ ДНР Эдуард Басурин объявил о начале штурма «Азовстали» и выразил надежду, что находящиеся на территории завода военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время сдадутся.

Позднее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что окруженные на «Азовстали» украинские военные из батальона «Азов» находятся в патовой ситуации. По его словам, в Киеве оставшимся на заводе бойцам приказали «не сдаваться ни в коем случае» и пригрозили им «определенными репрессиями», а при сдаче в плен их ждут «суды и трибуналы».

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Алевтина Запольская
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