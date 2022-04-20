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Березуцкий объяснил поражение ЦСКА от «Спартака»

Алексей Березуцкий объяснил поражение ЦСКА от «Спартака» ошибками в простых ситуациях

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил поражение красно-синих в матче четвертьфинала Кубка России от столичного «Спартака». Его слова приводит «Чемпионат.com».

Березуцкий отметил, что основным фактором неудачи стали ошибки футболистов ЦСКА в простых ситуациях и торопливостью. Он подчеркнул, что голкипер Игорь Акинфеев помогал сохранить команду в игре.

Ранее 20 апреля ЦСКА уступил «Спартаку» с минимальным счетом. Второй тайм армейцы провели в меньшинстве из-за удаления Жан-Филиппа Гбамена.

Красно-белые вышли в полуфинал турнира и узнают своего соперника 21 апреля. Также участие в данной стадии Кубка России обеспечили себе московское «Динамо», владикавказская «Алания» и красноярский «Енисей». Матчи полуфинала пройдут 11 и 12 мая.

Николай Костюков
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