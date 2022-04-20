«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в полуфинал Кубка России

Московский «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в четвертьфинале Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 21-й минуте Зелимхан Бакаев реализовал пенальти и вывел «Спартак» вперед. В концовке первого тайма ЦСКА остались в меньшинстве: с поля был удален хавбек красно-синих Жан-Филипп Гбамен. Футболисты «Спартака» во втором тайме сумели удержать преимущество, обеспечив выход в полуфинал Кубка России.

Таким образом, определились все участники полуфинала Кубка России. Жеребьевка стадии пройдет 21 апреля. За путевки в финал поспорят «Спартак», «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Матчи полуфинала пройдут 11 и 12 мая. Финал Кубка России запланирован на 29 мая. Действующий обладатель трофея — столичный «Локомотив»