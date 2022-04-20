В Госдуме предложили переливать российским военным кровь пленных украинцев

Депутат Леонов предложил переливать раненым российским солдатам кровь пленных солдат ВСУ

Раненным в бою российским солдатам и пострадавшим во время спецоперации мирным жителям нужно переливать кровь попавших в плен бойцов ВСУ. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Леонов, видео его выступления публикует Telegram-канал «Фракция ЛДПР в ГД».

По мнению Леонова, кровь у украинцев следует забирать принудительно, но лишь у тех, кому позволяет состояние здоровья. Парламентарий отметил, что партия ЛДПР «не могла не предложить» этой инициативы, которую он приурочил ко Дню донора.

Ранее временно исполняющий обязанности главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявлял, что пленных солдат ВСУ нужно менять на «украинских боевиков», которых после обмена следует казнить.

Начальник Национального центра управления обороной генерал Михаил Мизинцев сообщал, что в России с украинскими пленными обращаются в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они проживают в достойных условиях, хорошо питаются, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Согласно данным российского военного ведомства, безвозвратные потери ВСУ с начала спецоперации составляют более 23 тысяч человек.