Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина похитил украшения у мертвецов и попался

Daily Mail: похитившему золотые украшения у мертвецов вору дали два года тюрьмы

Фото: John Sibley / Reuters

В британском городе Барнстапл, графство Девон, вор похитил золотые украшения у умерших, попался и получил два года тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.

42-летний Марк Гриффин вломился в похоронное бюро и распечатал мешки с телами умершей пенсионерки и ветерана, чтобы забрать их украшения. Кроме того, он вскрыл гробы и прочитал письмо, которое должно было быть захоронено вместе с одним из мертвецов.

Материалы по теме:
Большие караты Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Большие каратыДрагоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
30 августа 2017
Вошли дважды Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Вошли дваждыОни совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
4 октября 2017

Мужчина орудовал в похоронном бюро с порезанной рукой и оставил за собой кровавый след. Уходя, он не стал закрывать холодильники в морге и прихватил с собой ключи от катафалка. Помимо похоронного бюро, вор ограбил кафе и парикмахерскую.

Гриффин — преступник-рецидивист, за плечами которого около 60 других ограблений. Он совершал налеты, так как отчаянно нуждался в деньгах для покупки наркотиков. В суде мужчина признался в содеянном. Судья приговорил его к двум годам и семи месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Мельбурн неизвестные начали разорять захоронения и похищать останки умерших. Некоторые источники сообщили, что похищены человеческие головы, однако полиция это официально не подтверждает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о двух сбитых в Донбассе «Точках-У»
Планировавшие массовое убийство в школе Саратова подростки получили срок
Российский фондовый рынок открылся падением
Минобороны заявило об уничтожении 73 объектов ВСУ
Стало известно о планах повысить возраст для руководителей на госслужбе
Американский самолет патрулировал Черное море перед затоплением «Москвы»
Минобороны сообщило об обстреле 1053 объектов на Украине
ЛНР обвинила Украину в эвакуации командования из зоны боевых действий
Российский чемпион Bellator высказался о повторном поединке с бывшим бойцом UFC
Россиянам раскрыли способ сэкономить на одном виде товаров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.