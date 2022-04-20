Мужчина похитил украшения у мертвецов и попался

Daily Mail: похитившему золотые украшения у мертвецов вору дали два года тюрьмы

В британском городе Барнстапл, графство Девон, вор похитил золотые украшения у умерших, попался и получил два года тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.

42-летний Марк Гриффин вломился в похоронное бюро и распечатал мешки с телами умершей пенсионерки и ветерана, чтобы забрать их украшения. Кроме того, он вскрыл гробы и прочитал письмо, которое должно было быть захоронено вместе с одним из мертвецов.

Мужчина орудовал в похоронном бюро с порезанной рукой и оставил за собой кровавый след. Уходя, он не стал закрывать холодильники в морге и прихватил с собой ключи от катафалка. Помимо похоронного бюро, вор ограбил кафе и парикмахерскую.

Гриффин — преступник-рецидивист, за плечами которого около 60 других ограблений. Он совершал налеты, так как отчаянно нуждался в деньгах для покупки наркотиков. В суде мужчина признался в содеянном. Судья приговорил его к двум годам и семи месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Мельбурн неизвестные начали разорять захоронения и похищать останки умерших. Некоторые источники сообщили, что похищены человеческие головы, однако полиция это официально не подтверждает.

