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Продажа российского угля за рубеж нетипично упала

«Ъ» сообщил о нетипичном падении поставок российского угля на экспорт

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В конце марта и апреле экспорт российского угля сократился более чем на 20 процентов, с начала года падение составляет почти девять процентов. Об этом со ссылкой на директора департамента угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева сообщает «Коммерсантъ».

Издание подсчитало, что поставки за рубеж в феврале достигли 14,35 миллиона тонн, в марте — 15,1 миллиона, в апреле — 14,3 миллиона. Резкое падение продаж в апреле выглядит нетипичным, особенно если учитывать исключительно высокие цены на рынках.

Статистика министерства угольной промышленности Кемеровской области, на которую приходится 60 процентов российской добычи, говорит о снижении добычи в марте на девять процентов, до 19 миллионов тонн. Причем речь идет как о коксующихся, так и об энергетических марках угля.

С начала года в Кузбассе добыли на миллион тонн больше, чем годом ранее — 58 миллионов против 57. В западном направлении отгрузки сократились на 3,1 миллиона тонн, до 23,9 миллиона, в восточном — выросли на 0,6 миллиона.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов признавал, что объемы вывоза угля в России упали из-за позиции западных стран, отказывающихся от контрактов с Россией после введения российской армии на территорию Украины. Однако конкретные объемы падения поставок он не называл.

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Глава Минэнерго Николай Шульгинов обещал, что Россия перенаправит потоки сырья на другие рынки. Однако эксперты считают, что попытка изменить направления вывоза столкнется с объективными трудностями с логистикой.

Это мнение на прошлой неделе подтвердил министр угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев. По его словам, в регионе сложилась критическая ситуация с вывозом угля, которая чревата неисполнением контрактов, штрафами от покупателей, потерей доходов компаний и потерей ими рынков.

Причиной сложностей стала перегруженность мощностей Восточного полигона (Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали), на который после резкого падения сообщения с Европой пришлось перевести многие транспортные потоки. С августа этого года продажа российского угля может дополнительно затрудниться, потому что в силу вступит европейское эмбарго на импорт.

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Платон Щукин
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