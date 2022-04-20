Продажа российского угля за рубеж нетипично упала

«Ъ» сообщил о нетипичном падении поставок российского угля на экспорт

В конце марта и апреле экспорт российского угля сократился более чем на 20 процентов, с начала года падение составляет почти девять процентов. Об этом со ссылкой на директора департамента угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева сообщает «Коммерсантъ».

Издание подсчитало, что поставки за рубеж в феврале достигли 14,35 миллиона тонн, в марте — 15,1 миллиона, в апреле — 14,3 миллиона. Резкое падение продаж в апреле выглядит нетипичным, особенно если учитывать исключительно высокие цены на рынках.

Статистика министерства угольной промышленности Кемеровской области, на которую приходится 60 процентов российской добычи, говорит о снижении добычи в марте на девять процентов, до 19 миллионов тонн. Причем речь идет как о коксующихся, так и об энергетических марках угля.

С начала года в Кузбассе добыли на миллион тонн больше, чем годом ранее — 58 миллионов против 57. В западном направлении отгрузки сократились на 3,1 миллиона тонн, до 23,9 миллиона, в восточном — выросли на 0,6 миллиона.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов признавал, что объемы вывоза угля в России упали из-за позиции западных стран, отказывающихся от контрактов с Россией после введения российской армии на территорию Украины. Однако конкретные объемы падения поставок он не называл.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов обещал, что Россия перенаправит потоки сырья на другие рынки. Однако эксперты считают, что попытка изменить направления вывоза столкнется с объективными трудностями с логистикой.

Это мнение на прошлой неделе подтвердил министр угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев. По его словам, в регионе сложилась критическая ситуация с вывозом угля, которая чревата неисполнением контрактов, штрафами от покупателей, потерей доходов компаний и потерей ими рынков.

Причиной сложностей стала перегруженность мощностей Восточного полигона (Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали), на который после резкого падения сообщения с Европой пришлось перевести многие транспортные потоки. С августа этого года продажа российского угля может дополнительно затрудниться, потому что в силу вступит европейское эмбарго на импорт.