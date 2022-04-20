Легализацию криптовалют в России сочли жизненной необходимостью

Экономист Голубовский поддержал предложение ФНС ввести расчеты в криптовалюте

Время разрешить в России расчеты в криптовалюте пришло, считает эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что сейчас это жизненно необходимо для экономики.

Криптовалюта в России сегодня

Федеральная налоговая служба (ФНС) 20 апреля предложила разрешить российским компаниям производить расчеты в криптовалюте. Речь идет только об экспорте и импорте, внутри страны оплата криптовалютой по-прежнему будет запрещена.

«На самом деле за импорт уже сейчас рассчитываются криптой, потому что это выгодно. Транзакционные издержки при расчетах в криптовалюте меньше, чем при расчете через банковскую систему. Но это пока незаконно», — заявил аналитик.

Это черный рынок, но пришло время его обелить Дмитрий Голубовский эксперт по финансовым рынкам

Эксперт по финансовым рынкам уверен, что уже наступил момент для узаконивания цифровой валюты.

«Сейчас легализуются сами цифровые активы, совершенно нормально легализовать и трансграничные расчеты в ситуации, когда финансовая логистика затруднена, чтобы восстановить внешнюю торговлю. Я надеюсь, что это будет сделано», — поделился своим мнением Голубовский.

Очень правильная и своевременная инициатива Дмитрий Голубовский эксперт по финансовым рынкам

Роль Центробанка

Голубовский уверен, что причиной торможения в вопросе цифровой валюты является опасение в сокращении контроля над оборотом средств.

«Власть Центрального банка в этой ситуации снижается. Ему сложнее будет контролировать денежные обращения. Но зато это больше свободы для бизнеса», — поделился своим мнением эксперт.

При этом аналитик убежден, что Центральный банк не понесет больших убытков.

В той ситуации, в которой мы сейчас оказались, предложение ФНС жизненно необходимо. Для того чтобы частная инициатива могла решать те проблемы, перед которыми сейчас встало государство и общество Дмитрий Голубовский эксперт по финансовым рынкам

«Я не думаю, что Центральный банк так уж много здесь потеряет, потому что эти цифровые активы не касаются кредита. Это просто еще одна форма наличного обращения», — заключил Голубовский.

Государственная криптовалюта

Дмитрий Голубовский считает, что помимо легализации уже известных цифровых валют, государство может задуматься и о создании национальной криптовалюты.

«Цифровой рубль — он должен и существовать в форме обычного цифрового актива, и я не исключаю создание аналога USDT или любых других цифровых долларов на государственном уровне, которые смогут существовать на блокчейне. Это была бы валюта, для которой не существовало бы границ — международный рубль, который невозможно просто вырубить», — поделился аналитик.

19 апреля стало известно, что курс биткоина вырос почти на шесть процентов.