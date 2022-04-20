Подсчитана стоимость спасения мира от кризиса

JP Morgan призвал увеличить инвестиции в энергетику на 1,3 триллионов долларов к 2030 году

Международному сообществу необходимо к 2030 году увеличить инвестиции в энергетический сектор на 1,3 триллиона долларов, чтобы спастись от мирового кризиса в этой сфере, сообщает Reuters со ссылкой на обзор американского банка JP Morgan.

Банк призвал инвестировать во все виды энергетики, включая ископаемое топливо, альтернативные источники энергии и атомную энергетику. Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее, напротив, предложило сократить объем инвестиций в ископаемое топливо и сделать выбор в пользу солнечных батарей и ветряных станций.

В JP Morgan с агентством не согласны. «Не все виды топлива одинаковы, и не полностью взаимозаменяемы — солнечные батареи не могут заменить нефть, необходимую, например, в промышленном производстве нефтехимии», — говорится в прогнозе. По оценкам JP Morgan, дальнейшее увеличение стоимости энергии приведет к общественным волнениям.

По подсчетам экспертов, к 2030 году рост спроса на энергию превысит рост предложения на 20 процентов, в первую очередь, за счет развивающихся стран. Специалисты также прогнозируют рост спрос на нефть на 10 процентов, на газ — на 18 процентов.

Перспективы энергетического кризиса обсуждаются на фоне геополитического противостояния Москвы и Запада после начала российской военной операции на Украине. Санкции уже частично коснулись энергоносителей и могут быть расширены, несмотря на значительную роль России на этом рынке. В начале апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от российских энергоносителей.