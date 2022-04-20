Погибший на Украине российский солдат спас товарищей ценой жизни

Погибший во время спецоперации десантник из Иваново Зозулин спас товарищей ценой жизни

Погибший во время спецоперации на Украине десантник из Иваново Владимир Зозулин, посмертно получивший звание Героя России, ценой жизни спас товарищей. Об этом сообщается на сайте правительства Ивановской области.

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области, где российский солдат провел детство и юность, ранее сообщил о присвоении звания Героя России Владимиру Зозулину, погибшему 12 марта. В среду, 20 апреля, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вручил супруге и родителям погибшего медаль «Золотая Звезда» и заявил, что считает Зозулина достойным того, чтобы назвать его именем улицу в городе, где он служил.

«В ходе спецоперации на Украине разведгруппа под командованием старшего лейтенанта Зозулина выполнила стратегически важную задачу, при исполнении которой попала в засаду. Командир ценой собственной жизни спас боевых товарищей», — говорится в Telegram-канале правительства Ивановской области.

Согласно сообщению пресс-службы региона, 12 марта рота во главе со старшим лейтенантом Зозулиным обнаружила скрытые позиции артиллерии противника. Командир роты точно определил местоположение противника и своевременно передал координаты в пункт управления, благодаря чему были уничтожены вражеские орудия. В ходе дальнейшей разведки рота попала под обстрел. Зозулин принял решение совершить дерзкий маневр и огневой налет. В результате ему удалось разгромить группу и захватить вражеского офицера с секретными документами. По возращении в район эвакуации часть роты Зозулина попала в засаду. Получивший осколочные ранения в ходе боевых действий старший лейтенант отдал приказ об отступлении на запасной район эвакуации, а сам остался, чтобы прикрыть своих товарищей и задержать противника. В течение 30 минут он вел бой с превосходящими силами противника. Израсходовав весь боекомплект и подпустив вражеских военнослужащих вплотную, он применил осколочную гранату.

Ранее сообщалось, что российский контрактник из Башкирии, которого считали погибшим во время спецоперации на Украине, вышел на связь с родными.