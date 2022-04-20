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Спорт

Тарпищев прокомментировал возможный недопуск российских теннисистов до Уимблдона

Президент ФТР Тарпищев назвал решение не допускать россиян до Уимблдона неправильным

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал возможный недопуск россиян до Уимблдона в 2022 году. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы ничего не можем поделать. Считаю это решение неправильным, но тут ничего не изменить: хозяин — барин», — заявил он. Тарпищев подчеркнул, что ФТР предприняла все возможное и продолжает работать над данной ситуацией.

Ранее 20 апреля издание Sportico сообщило, что российских теннисистов отстранят от Уимблдона в 2022 году. Таким образом, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) станет первой теннисной организацией, которая откажет российским спортсменам в допуске к соревнованиям.

5 апреля сообщалось, что организаторы Уимблдона захотели отстранить вторую ракетку мира Даниила Медведева и других российских теннисистов от участия в турнире. Отмечалось, что AELTC может принимать решения без участия Министерства спорта Великобритании.

1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила, что позволит россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены на турнирах лишены флага и гимна.

Дарья Коршунова
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