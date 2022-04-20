Тарпищев прокомментировал возможный недопуск российских теннисистов до Уимблдона

Президент ФТР Тарпищев назвал решение не допускать россиян до Уимблдона неправильным

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал возможный недопуск россиян до Уимблдона в 2022 году. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы ничего не можем поделать. Считаю это решение неправильным, но тут ничего не изменить: хозяин — барин», — заявил он. Тарпищев подчеркнул, что ФТР предприняла все возможное и продолжает работать над данной ситуацией.

Ранее 20 апреля издание Sportico сообщило, что российских теннисистов отстранят от Уимблдона в 2022 году. Таким образом, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) станет первой теннисной организацией, которая откажет российским спортсменам в допуске к соревнованиям.

5 апреля сообщалось, что организаторы Уимблдона захотели отстранить вторую ракетку мира Даниила Медведева и других российских теннисистов от участия в турнире. Отмечалось, что AELTC может принимать решения без участия Министерства спорта Великобритании.

1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила, что позволит россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены на турнирах лишены флага и гимна.