Суд признал законным возбуждение дела против Apple в России

Арбитражный суд признал законным возбуждение ФАС антимонопольного дела против Apple

Суд признал законным возбуждение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России антимонопольного дела против Apple и отклонил иск американской компании к ведомству. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает РИА Новости.

Решение вынес Арбитражный суд Москвы. Уточняется, что компания может обжаловать его в течение месяца.

О том, что ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства против Apple, стало известно в октябре 2021 года. Причиной стал запрет компанией информировать покупателей приложений в App Store о возможности оплачивать покупки другими способами. В декабре Apple подала ответный судебный иск против ФАС.

ФАС обвинила Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS в августе. В ведомстве сочли, что корпорация навязывает разработчикам невыгодные условия и запрещает информировать пользователей о наличии альтернативного, более выгодного способа оплаты товара. В связи с этим ФАС выдала компании предупреждение о недопустимости таких действий.

Перед этим в апреле ведомство оштрафовало Apple почти на миллиард рублей. Сообщалось, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений для операционной системы iOS. В ведомстве посчитали, что действия Apple «привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам».