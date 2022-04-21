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Минобороны сообщило о привлечении СБУ бандитов для запугивания граждан

Минобороны России сообщило о привлечении СБУ бандитов для запугивания граждан в Запорожье

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Сотрудники СБУ в Запорожье привлекают бандитские группировки для запугивания граждан, которых они считают недостаточно патриотичными. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

Он уточнил, что боевики свободно перемещаются по городу, в том числе во время комендантского часа. «Им предоставлена полная свобода действий в отношении населения. Зная о своей безнаказанности, боевики проявляют особую жестокость и цинизм ко всем категориям жителей города, включая стариков, женщин и детей», — подчеркнул представитель Минобороны.

19 апреля военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что Розовский район Запорожской области захотели присоединить к Донецкой народной республике (ДНР). Данное решение поддержали единогласно в ходе голосования на народном сходе, на котором присутствовали уполномоченные местными жителями для принятия решений люди.

Ранее из обнаруженных российскими силовиками документов Cлужбы безопасности Украины (СБУ) стало известно, что служба перед бегством из Херсона завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных территориях в тылу Вооруженных сил России. Документы были найдены в архиве личных дел украинских силовиков, обнаруженных в детской больнице Херсона.

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Марина Совина
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