Россиянам дали совет насчет криптовалют

Криптоаналитик Мышинский посоветовал россиянам вывести средства с Binance

Владеющим криптовалютами россиянам посоветовали вывести средства с криптобиржи Binance даже в том случае, если у пользователя платформы на счету меньше десяти тысяч евро. Такой рекомендацией в разговоре с «Лентой.ру» поделился председатель совета Ассоциации цифровой трансформации и криптоаналитик Юрий Мышинский.

Криптобиржа Binance решила ограничить доступ к своим сервисам пользователям, которые живут в России и имеют активы более десяти тысяч евро. Клиенты площадки смогут использовать только функцию вывода средств. У них не получится торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свои счета. В Binance заявили, что не планируют прекращать работу в России, но готовы поддержать санкции, если потребуется.

Вывод и реинвестиция

Заявление Binance создало опасный и неприятный прецедент, заявил Мышинский. «Во-первых, один из мощнейших игроков рынка заявил, что будет выбирать партнеров по национальному признаку, что в 2022 году даже звучит дико. Это мощный удар для любого рынка. Тем более для такого молодого, как рынок криптовалют. Во-вторых, подобная сегрегация противоречит самой сути технологии блокчейн — децентрализованной системы из связанных блоков», — заявил он.

Специалист порекомендовал выводить средства с Binance и реинвестировать в другие платформы. «Даже если сумма на вашем счету не превышает обозначенные в заявлении биржи десять тысяч», — добавил председатель совета Ассоциации цифровой трансформации.

Критичным это решение Binance специалист не назвал. Во-первых, подчеркнул Мышинский, у платформы есть конкуренты, которые мало в чем ей уступают. «Во-вторых, парадокс в том, что эта ситуация даже на руку Центробанку, который в последнее время все чаще и чаще говорит о своем “цифровом рубле”. Каждое ограничение криптоинвесторов для Центробанка повод напомнить — “у нас есть свое решение, посмотрите” или “это все потому, что на рынке нет регуляторов — это принципиальная позиция Центробанка в дискуссии о криптовалютах — их надо ввести”», — высказался криптоаналитик.

Что дальше

По его Мышинского, подобных заявлений в будущем стоит ждать и от других платформ. «О разного рода ограничениях ранее заявляли Qmall, BTC-Alpha, CEX IO, платформа KUNA. Возможно, эти компании продолжат сложившийся тренд», — предположил специалист.

В остальном для любого держателя криптовалют ситуация останется неизменной, заключил Мышинский.

Правовой статус этого инструмента в России все еще не определен, так что вне зависимости от отношения биржи в России — в нашей стране эти процедуры находятся вне правового поля Юрий Мышинский криптоаналитик

В марте Binance приостановила операции с картами Mastercard и Visa, выпущенными на территории России. Binance была учреждена в Китае, но ушла из страны в 2017 году после запрета властями криптобирж. Тогда она организовала офисы в разных городах.

Федеральная налоговая служба 20 апреля предложила разрешить российским компаниям производить расчеты в криптовалюте. Речь идет только об экспорте и импорте, внутри страны оплата ею по-прежнему запрещена.