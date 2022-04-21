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Стало известно о намерении боксера Бетербиева выступать под флагом Канады

Глава WBC сообщил о намерении российского боксера Бетербиева выступать под флагом Канады

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский боксер Артур Бетербиев намерен выступать под канадским флагом. Об этом стало известно главе Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейману, слова которого приводит Reuters.

Функционер подчеркнул, что россиянин 15 лет живет в Канаде, имеет паспорт страны, а также канадскую боксерскую лицензию. «Мы верим в то, что делают в мире [какие санкции вводят в отношении россиян], но необходимо рассматривать случаи индивидуально, чтобы принимать справедливые решения», — сообщил Сулейман.

1 марта WBC, Всемирная боксерская организация (WBO) и Международная боксерская федерация (IBF) отказались признавать чемпионские бои с участием российских боксеров. К санкциям в отношении россиян также присоединилась Всемирная боксерская ассоциация (WBA).

В декабре прошлого года Бетербиев нокаутировал американца Маркуса Брауна и защитил два титула чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. Для россиянина эта победа стала 17-й в 17 боях.

Алексей Гусев
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