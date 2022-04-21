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Британия запретит ввоз ряда товаров из России

Правительство Великобритании запретит импорт серебра, икры и изделий из дерева из России

Фото: Toru Hanai / Reuters

Правительство Великобритании заявило о новых санкциях в отношении России. Теперь под запретом окажется ввоз ряда товаров на сумму миллиард евро, сообщает «Коммерсантъ».

Из России в Британию нельзя будет ввозить серебро, изделия из дерева и «элитные товары», в том числе икру. Также Лондон увеличит пошлины на 35 процентных пунктов на российские и белорусские товары на сумму около 130 миллионов евро. Новые меры коснутся в том числе алмазов и каучука.

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Платон Щукин
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