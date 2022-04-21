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Спорт

Головина сравнили со звездой «Реала»

Фабио Капелло сравнил Александра Головина из «Монако» с Лукой Модричем из «Реала»
Александр Головин и Лука Модрич

Александр Головин и Лука Модрич. Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина. Его слова приводит Sport24.

Специалист заявил, что считает Головина одним из самых талантливых игроков из России, и отметил креативность футболиста. Капелло сравнил хавбека со звездой сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лукой Модричем. «У них похожий стиль игры и владение правой ногой», — подчеркнул он.

20 апреля Головин помог «Монако» обыграть «Ниццу» в матче чемпионата Франции. Россиянин забил первый мяч за последние полгода и принес своей команде победу.

Головин присоединился к «Монако» после чемпионата мира-2018. Хавбек покинул столичный ЦСКА, сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

Николай Костюков
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