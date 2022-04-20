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Гол Головина принес «Монако» победу в матче чемпионата Франции

Александр Головин забил за «Монако» и принес клубу победу в матче против «Ниццы»

ФОто: STEPHANE MAHE / Reuters

«Монако» обыграл «Ниццу» со счетом 1:0 в матче чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В концовке первого тайма забитым мячом отметился российский полузащитник монегасков Александр Головин. Этот гол стал единственным в матче и принес победу «Монако».

Головин отличился за «Монако» впервые за последние полгода. Этот мяч стал третьим для россиянина в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции До этого он отметился забитым мячом в октябре 2021-го в матче против «Бордо».

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Хавбек покинул столичный ЦСКА. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, что стало рекордом для игроков из России.

Николай Костюков
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