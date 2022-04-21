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Стала известна судьба попавших в плен на Украине российских солдат

Омбудсмен Свердловской области рассказала о возвращении из украинского плена шести солдат

Фото: РИА Новости

Шесть уральских солдат, попавших в плен на Украине, вернулись домой. Об их судьбе стало известно со слов уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, пишет портал E1.RU.

По ее словам, сейчас свердловчане проходят реабилитацию в госпитале. Мерзлякова выразила надежду, что они скоро увидятся с родными.

Омбудсмен рассказала, что освобождение россиян стало возможным благодаря их обмену на украинских пленных. Мерзлякова сообщила, что с ней уже связалась жена одного из солдат. «Мы поняли, что ребята связались с близкими, сказали, что никаких зверств в их отношении не было», — рассказала она.

Омбудсмен подчеркнула, что в плену еще остаются двое свердловчан, над обменом которых сейчас работают.

Мерзлякова также заявила, что ее коллеги из других регионов посещают пленных украинских военнослужащих для проверки условий содержания. По словам омбудсмена, до жителей Украины доходит информация о достойном обращении с их согражданами. Это положительно сказывается на отношении к захваченным россиянам, считает она.

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15 апреля Мерзлякова сообщила, что девять участников спецоперации на Украине из Свердловской области попали в плен. Она рассказала, что список захваченных уральских солдат передан в Минобороны для работы над обменом.

Ранее стало известно о возвращении на родину после плена жителя Курганской области. Об этом сообщил омбудсмен региона Борис Шалютин. По его словам, после освобождения контрактник вновь приступил к несению службы.

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Константин Лысяков
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