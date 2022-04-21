Российский боец MMA Федор Емельяненко в прощальном бое захотел подраться за пояс Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко рассказал о планах по проведению прощального боя. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен заявил, что хочет подраться за чемпионский пояс Bellator. «Рейтинг позволяет мне провести последний бой именно за титул. В мае пройдет поединок между Чейком Конго и Райаном Бейдером, с кем-то из них я бы хотел побиться», — рассказал Емельяненко.

По словам спортсмена, поединок может пройти в августе. Емельяненко также выразил сожаление, что бой не получится провести в России.

23 октября 2021 года Емельяненко провел бой против Тимоти Джонсона на первом в истории Bellator турнире в Москве. Схватка закончилась победой российского тяжеловеса нокаутом в первом раунде. Всего 45-летний россиянин провел 46 боев по правилам MMA. В 39 поединках он победил, шесть раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.