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В ДНР сообщили о гибели командира разведроты батальона «Спарта»

Глава ДНР сообщил о смерти командира разведроты батальона «Спарта» Сергея Аграновича
Сергей Агранович

Сергей Агранович. Фото: Telegram-канал «Пушилин Д.В.»

При выполнении боевой задачи погиб командир 2-й разведроты отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии майор Сергей Агранович. Об этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Агранович, который имел позывной Водяной, вел разведывательно-поисковые действия в районе Новоселовки Второй, когда попал под вражеский обстрел.

«Он был одним из лучших — мужественный, отважный, человек слова и дела, настоящий командир и герой. Это большая потеря для республики», — отметил Пушилин, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Сергей Агранович получил образование инженера. В 2014 году он встал на защиту Донбасса. Оборонял Славянск, участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Углегорск, Еленовку, Безыменное и Широкино.

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Варвара Кошечкина
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