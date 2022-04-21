Эстония отреагировала на закрытие консульства в Петербурге

МИД Эстонии назвал досадным решение Москвы закрыть генконсульство республики

Министерство иностранных дел Эстонии отреагировало на решение России закрыть генеральное консульство республики в Санкт-Петербурге и его канцелярию в Пскове. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава МИД Эва-Мария Лийметс назвала случившееся досадным шагом Москвы, который не стал неожиданностью для Таллина.

Министр заметила, что с 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на территории Украины, из стран Европейской Союза и НАТО были высланы 480 сотрудников посольств РФ.

Эстония решила также сократить дипломатические отношения с соседней страной, поскольку российские дипломаты «прямо и активно» подрывали безопасность республики, заявила Лийметс.

«Эстония призывает Россию выполнить резолюцию Генассамблеи ООН от 2 марта 2022 года и решение Международного суда ООН от 16 марта относительно вывода войск с территории Украины», — добавила глава МИД.

21 апреля МИД России вызвал послов Латвии, Эстонии и временную поверенную в делах Литвы. Им заявили решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве, а также канцелярии консульского отдела посольства в Тарту. Дипломатам объявили, что решено отозвать согласие на деятельность генконсульств стран Балтии в Петербурге, а также консульства Латвии и канцелярии генконсульства Эстонии в Пскове.