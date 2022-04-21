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Россия закрыла консульства стран Балтии в Петербурге

МИД России сообщил о закрытии консульств Латвии, Литвы и Эстонии в Санкт-Петербурге

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Россия закрыла консульства стран Балтии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

21 апреля в министерство были вызваны послы Латвии и Эстонии и временная поверенная в делах Литвы. Им заявили решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве, а также канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии.

Дипломатам объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генеральных консульств всех трех стран в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии и канцелярии генконсульства Эстонии в Пскове.

«Главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются "persona nоn grata", а не являющиеся гражданами Российской Федерации консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений — неприемлемыми», — заявил МИД.

Все эти люди должны покинуть Россию.

В МИД утверждают, что решение о закрытии прибалтийских консульств принято на основе принципа взаимности, а также из-за того, что власти трех республик оказывают «военную помощь киевскому режиму».

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Алевтина Запольская
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