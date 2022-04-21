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Шойгу доложил Путину об использовании ВСУ жителей Мариуполя в роли живого щита

Глава МО Шойгу рассказал Путину, что ВСУ использовали жителей Мариуполя как живой щит

Фото: Администрация Президента России

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) четырежды использовали жителей Мариуполя в качестве живого щита. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава Минобороны Сергей Шойгу. Его слова приводятся на сайте Кремля.

По словам министра, упомянутые инциденты имели место при отступлении боевиков. Также Шойгу заявил, что украинские солдаты выгоняли местных жителей из подвалов, где те прятались от обстрелов.

«Это было, кстати сказать, буквально четыре дня назад, когда припортовый район освобождался, и из высоток они практически всех выгнали на улицы, для того чтобы самим скрыться, оставляя за собой сплошные разрушения», — рассказал президенту министр.

Сейчас, по утверждению Шойгу, обстановка в Мариуполе спокойная и позволяет приступить к наведению в городе порядка.

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Сергей Шойгу отметил, что Мариуполь уже взят, однако в промзоне завода «Азовсталь» остаются группы сопротивляющихся военнослужащих. Глава государства дал приказ отменить штурм завода, назвав его нецелесообразным.

Бои в Мариуполе продолжаются с конца февраля. В начале апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке города.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Валерий Розенберг
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