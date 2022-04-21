Названа дата разработки российского магазина приложений

Мишустин поручил Минцифры до 1 июня завершить создание отечественного магазина приложений

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 июня завершить разработку отечественного магазина приложений для мобильных устройств. Соответствующая дата названа в сообщении на сайте кабмина.

«Обеспечить завершение создания отечественного магазина приложений для мобильных устройств. Срок — до 1 июня 2022 года», — говорится в публикации.

7 апреля Мишустин заявил, что сервисы App Store и Google Play могут ограничить доступ к скачиванию приложений в России. В связи с этим он призвал IT-специалистов начать работать над созданием замены этих платформ. После этого стало известно, что правительство выбирает главного разработчика для отечественного магазина приложений. Как заявил «Ъ», претендентами на создание платформы стали Сбер, «Яндекс» и VK.

Ранее также сообщалось о предстоящем запуске в России отечественного магазина приложений для Android под названием NashStore. Платформу разрабатывает АНО «Цифровые платформы».

