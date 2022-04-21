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Спорт

Майк Тайсон избил пассажира в самолете

TMZ: бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон избил пассажира в самолете

Фото: John Barrett / Globallookpress.com

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон избил мужчину в самолете в США. Об этом сообщает TMZ Sports.

По информации источника, инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Сан-Франциско во Флориду. Перед отправлением 55-летний спортсмен фотографировался с поклонниками. Один из них настойчиво пытался поговорить с Тайсоном, чем разозлил американца. В результате боксер нанес пассажиру несколько ударов по лицу. Отмечается, что у пострадавшего были заметны следы крови. По словам свидетелей, сразу после инцидента Тайсон покинул самолет.

В 2005 году Тайсон напал на оператора бразильского телевидения. Это произошло в одном из ночных клубов, когда спортсмен выхватил у оператора видеокамеру, попытался вынуть из нее пленку, а затем ударил камерой журналиста.

Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 год. В его активе 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.

Анастасия Борисова
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