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В Минобороны отвергли обвинения в воспрепятствовании эвакуации жителей Мариуполя

МО РФ назвало безосновательными заявления о воспрепятствовании эвакуации жителей Мариуполя

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заявления Запада и Киева о воспрепятствовании армии России и Народной милиции народных республик Донбасса эвакуации жителей Мариуполя являются безосновательными. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова приводит ТАСС.

По словам Мизинцева, против подобных обвинений свидетельствует статистика. Генерал посоветовал ознакомиться с опубликованными на официальном сайте военного ведомства документами.

«Достаточно посмотреть материалы, размещенные на сайте Министерства обороны, (...) где мы ежедневно, скрупулезно ведем всю хронологию событий», — подытожил Мизинцев.

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В Минобороны отдельно заявили о готовности в любой момент ввести режим тишины для эвакуации мирных жителей из «Азовстали» в Мариуполе в том случае, если они там находятся.

В четверг, 21 апреля, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Верховный главнокомандующий назвал это успехом и попросил представить участвовавших в освобождении города российских военных к государственным наградам. Бои в Мариуполе продолжались с конца февраля.

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Валерий Розенберг
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