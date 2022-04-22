Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 3-й матч
Урал
Завтра
14:00 (Мск)
Уфа
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Арсенал
Завтра
14:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Локомотив М
Завтра
16:30 (Мск)
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Манчестер Сити
Завтра
17:00 (Мск)
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Сочи
Завтра
19:00 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Спорт

Умер боровшийся с раком легендарный игрок НХЛ

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Ги Лефлер умер в возрасте 70 лет

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли, легендарный игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ги Лефлер умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщает CBC.

Известно, что в последние годы жизни канадец боролся с раком легких и перенес несколько операций.

Все пять побед в НХЛ Лефлер одержал в составе «Монреаль Канадиенс». Он также выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Квебек Нордикс». Форвард трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, столько же раз признавался самым выдающимся игроком сезона по версии профсоюза игроков, а также два раза был признан хоккеистом, внесшим наибольший вклад в успех команды в регулярном чемпионате.

12 апреля в возрасте 60 лет умер бывший нападающий московского «Динамо», олимпийский чемпион 1988 года по хоккею Сергей Яшин. Причины смерти спортсмена не уточнялись.

Алексей Гусев
Комментарии отключены
Последние новости
Мединский провел переговоры с Киевом
Бывший офицер армии США заявил об опасном для Украины просчете Байдена
Россиянин поссорился с возлюбленной и прокатил полицейского на капоте машины
Россиянам рекомендовали три простых упражнения от боли в шее
Продажи подержанных смартфонов выросли
Умер боровшийся с раком легендарный игрок НХЛ
Макрон рассказал о возможности новых переговоров с Путиным
Следствие попросило арестовать публициста Кара-Мурзу
В Москве на дереве обнаружили выпавшего из многоэтажки мужчину
Мечтавшая о внешности куклы Барби блогерша показала распухшее от процедур лицо
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.