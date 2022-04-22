Умер боровшийся с раком легендарный игрок НХЛ

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Ги Лефлер умер в возрасте 70 лет

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли, легендарный игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ги Лефлер умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщает CBC.

Известно, что в последние годы жизни канадец боролся с раком легких и перенес несколько операций.

Все пять побед в НХЛ Лефлер одержал в составе «Монреаль Канадиенс». Он также выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Квебек Нордикс». Форвард трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, столько же раз признавался самым выдающимся игроком сезона по версии профсоюза игроков, а также два раза был признан хоккеистом, внесшим наибольший вклад в успех команды в регулярном чемпионате.

12 апреля в возрасте 60 лет умер бывший нападающий московского «Динамо», олимпийский чемпион 1988 года по хоккею Сергей Яшин. Причины смерти спортсмена не уточнялись.